Литва готовит пакет гуманитарной и энергетической помощи Украине на 2 млн евро

Об этом говорится на правительственном портале в разделе Министерства энергетики Украины.

Сообщается о встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко и его литовского коллеги Дайнюса Крейвиса. Министры обсудили удары россиян по украинской энергетической инфраструктуре и процесс ее обновления.

"Учитывая значительные повреждения в энергосистеме, сейчас энергетики испытывают критическую потребность в оборудовании и материалах", - подчеркнул Галущенко.

В свою очередь министр энергетики Литвы Крейвис выразил поддержку народу Украины, а также анонсировал помощь от его страны.

В правительстве информируют об отправке в Украину из Литвы 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности, всего планируется предоставить 252 устройства.

Также на 26 ноября готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины: сумма составила 2 миллиона евро.

По состоянию на 25 ноября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отчитывалась о предоставлении помощи Украине ее страной на сумму около 700 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb