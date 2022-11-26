Литва готовит пакет гуманитарной и энергетической помощи Украине на 2 млн евро
На днях Литва отправила в Украину шесть грузовиков с трансформаторами, также готовится следующий пакет помощи энергетике и обществу: сумма составила 2 млн евро
Об этом говорится на правительственном портале в разделе Министерства энергетики Украины.
Сообщается о встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко и его литовского коллеги Дайнюса Крейвиса. Министры обсудили удары россиян по украинской энергетической инфраструктуре и процесс ее обновления.
"Учитывая значительные повреждения в энергосистеме, сейчас энергетики испытывают критическую потребность в оборудовании и материалах", - подчеркнул Галущенко.
В свою очередь министр энергетики Литвы Крейвис выразил поддержку народу Украины, а также анонсировал помощь от его страны.
В правительстве информируют об отправке в Украину из Литвы 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности, всего планируется предоставить 252 устройства.
Также на 26 ноября готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины: сумма составила 2 миллиона евро.
- По состоянию на 25 ноября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отчитывалась о предоставлении помощи Украине ее страной на сумму около 700 млн евро.
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