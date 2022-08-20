Литва готовит 30-й пакет военной помощи Украине

Об этом Анусаускас сообщил в собственном твиттере.

"С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправления 29 и 30 уже готовятся!", - написал он.

Известно, что по состоянию на 28 июля Латвия в целом оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро.

20 июля в Министерстве обороны Литвы заявили, что страна намерена передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577 и боеприпасы в составе нового пакета военной помощи. Кроме того, в него вошли системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, с боеприпасами, которые купили за средства, собраны литовцами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb