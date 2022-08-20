Литва готовит 30-й пакет военной помощи Украине
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине
Об этом Анусаускас сообщил в собственном твиттере.
"С начала войны в Украину из Литвы отправлено 28 партий военной поддержки. Отправления 29 и 30 уже готовятся!", - написал он.
Известно, что по состоянию на 28 июля Латвия в целом оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро.
- 20 июля в Министерстве обороны Литвы заявили, что страна намерена передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577 и боеприпасы в составе нового пакета военной помощи. Кроме того, в него вошли системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, с боеприпасами, которые купили за средства, собраны литовцами.
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