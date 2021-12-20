Литва готова содействовать вступлению Украины в НАТО, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО и подчеркнул, что попытки РФ проводить "красные линии" неприемлемы в XXI веке
Об этом президент Литвы заявил во время брифинга по итогам саммита Люблинского треугольника с Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой.
"Литва последовательно поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы готовы вместе работать в борьбе с последствиями агрессии против Украины и помощи Украины со вступлением в НАТО", - сказал Науседа.
По словам президента, в совместном заявлении лидеры Литвы и Польши еще раз выразили поддержку Украины и ее членства в ЕС и НАТО.
Он добавил, что своими действиями Россия пытается давить на Украину и создает угрозу тесных связей государства с ЕС и НАТО.
"Никто не имеет права налагать вето и влиять на решения и выбор независимых государств. У нас очень простой и четкий сигнал: последствия будут очень тяжкими для России, все попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемы в XXI веке в Европе", - подчеркнул он. Навсегда.
Президент Литвы также отметил, что "Северный поток-2" – это геополитический проект России, который продолжает угрожать энергетической безопасности Европы. Он призвал ограничить использование энергетических ресурсов в качестве инструмента политического давления.
- Напомним, 20 декабря проводится трехсторонняя встреча президентов Украины, Литвы и Польши в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.
- Президенты Украины, Польши и Литвы подписали общую декларацию, фиксирующую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
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