Литва готова принять украинских беженцев в депутатской гостинице
До 18 марта депутаты Сейма, которые готовы временно предоставить беженцам выделенные им номера-квартиры, должны известить об этом канцелярию
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
После 18 марта правительство проинформирует о количестве мест и разместит там украинцев.
Канцелярии Сейма поручили при необходимости предложить изменения в законодательство, если с юридической стороной вопроса возникнут проблемы.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа объявил чрезвычайное положение из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.
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