Литва готова принять украинских беженцев в депутатской гостинице

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.



После 18 марта правительство проинформирует о количестве мест и разместит там украинцев.



Канцелярии Сейма поручили при необходимости предложить изменения в законодательство, если с юридической стороной вопроса возникнут проблемы.



Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа объявил чрезвычайное положение из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.