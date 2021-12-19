Литва готова передать Украине летальное оружие

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова, в частности, передать Украине летальное оружие", - заявил Анушаускас.

Он не уточнил, о каком оружии идет речь.



"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужно летальное оружие для обороны от РФ.