Литва готова передать Украине летальное оружие
Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне возможного вторжения России
Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.
"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова, в частности, передать Украине летальное оружие", - заявил Анушаускас.
Он не уточнил, о каком оружии идет речь.
"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал министр.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стране нужно летальное оружие для обороны от РФ.
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