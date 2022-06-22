Литва готова к отключению Россией электроэнергии – президент Науседа

Об этом сообщает Reuters.

Если Россия, желая отомстить за ограничение транзита в Калининградскую область, отключит Литву от региональной электросети, то в Вильнюсе готовы к такому сценарию, убеждает Науседа.

Литва, Латвия и Эстония все еще зависят от России, когда речь идет о стабильных поставках электроэнергии. БРЭЛЛ – это синхронный режим работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (на единственной частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года. Он предусматривает связь линий электропередач всех пяти стран в условном электрическом кольце, для которого установлены принципы организации совместной работы, предусмотрен обмен электроэнергией и поддержка странами друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Литва к 2025 году намерена выйти из кольца БРЭЛЛ. Проект отключения от кольца Брэлл предусматривает и демонтаж линий электропередач с Беларусью. В прошлом году Литва установила оборудование для энергетической связи с Польшей для быстрого соединения с европейской энергосистемой как подстраховку на случай, если Россия перекроет электроэнергию.

Следует отметить, что с момента запуска первого блока БелЭАС осенью 2020 года страна прекратила коммерческий импорт из Белоруссии, а затем и России. Пока физические связи и переток энергии между Литвой, Беларусью и Калининградской областью сохраняются. А проект отключения от кольца БРЭЛЛ предусматривает и демонтаж линий электропередач с Беларусью.