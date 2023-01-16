Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы единственная страна в Европе, которая позволяет Тайваню иметь свои представительства в Литве под названием "Тайвань", а не "Тайбэй" (Тайбэй – столица Республики Китай, которая известна как Тайвань, и обычно представительства за рубежом назывались "представительства Тайбэя", что должно вкладываться в "политику одного Китая" – ред.). Мы сделали это намеренно, потому что следуем стратегии национальной безопасности и быстро поняли, что большая угроза идет со стороны Китая, который является врагом номер один для американцев. Соответственно, мы отдаем себе отчет, что за десятилетие Китай может изменить весь мировой порядок и может убить демократию в глобальной плоскости", - пояснил литовский дипломат.

Жигимантас Павилионис заметил, если вы хотите, чтобы американцы оказывали помощь Украине, то вы должны быть солидарны с тем, чего хотят США.

"Сейчас важно инвестировать именно в демократии, и очень естественно, что Тайвань помогает Украине. Мы понимаем также, насколько важна роль введения Тайванем санкций против России в отношении полупроводников, производимых в Тайване. Мы сейчас строим будущее и можем предотвратить последующую войну, в частности, например, которую может решить Китай, чтобы погубить мировую демократию, поэтому мы инвестируем в будущее и те страны, которые инвестируют в будущее, они и останутся в будущем.Тайвань видит Украину как часть этого будущего. страны, не только ради безопасности всей Европы, Украина сегодня защищает будущее демократии на этой планете", - подчеркнул Павилионис.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву объявил о плане поддержки Украины в 2023 году: кроме материальной помощи правительство перечислит средства на восстановление школ, больниц и церквей

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан отметила, что партнерство между Тайванем и Украиной направлено на создание рабочих мест и развитие карьеры в сфере знаний и высоких технологий XXI века.

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