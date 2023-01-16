Литва единственная страна в Европе, которая позволяет Тайваню иметь свои представительства под названием "Тайвань", - литовский дипломат Павилионис
Жигимантас Павилионис, литовский дипломат, глава комитета по международным делам Сейма Литвы, глава двусторонней Литовско-украинской ассамблеи, считает, что сейчас важно инвестировать в демократии, и очень естественно, что Тайвань помогает Украине
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы единственная страна в Европе, которая позволяет Тайваню иметь свои представительства в Литве под названием "Тайвань", а не "Тайбэй" (Тайбэй – столица Республики Китай, которая известна как Тайвань, и обычно представительства за рубежом назывались "представительства Тайбэя", что должно вкладываться в "политику одного Китая" – ред.). Мы сделали это намеренно, потому что следуем стратегии национальной безопасности и быстро поняли, что большая угроза идет со стороны Китая, который является врагом номер один для американцев. Соответственно, мы отдаем себе отчет, что за десятилетие Китай может изменить весь мировой порядок и может убить демократию в глобальной плоскости", - пояснил литовский дипломат.
Жигимантас Павилионис заметил, если вы хотите, чтобы американцы оказывали помощь Украине, то вы должны быть солидарны с тем, чего хотят США.
"Сейчас важно инвестировать именно в демократии, и очень естественно, что Тайвань помогает Украине. Мы понимаем также, насколько важна роль введения Тайванем санкций против России в отношении полупроводников, производимых в Тайване. Мы сейчас строим будущее и можем предотвратить последующую войну, в частности, например, которую может решить Китай, чтобы погубить мировую демократию, поэтому мы инвестируем в будущее и те страны, которые инвестируют в будущее, они и останутся в будущем.Тайвань видит Украину как часть этого будущего. страны, не только ради безопасности всей Европы, Украина сегодня защищает будущее демократии на этой планете", - подчеркнул Павилионис.
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