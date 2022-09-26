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Литва доставила Украине 50 бронетранспортеров M113

26 сентября, 2022 понедельник
17:59
Мир

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Украину прибыли 50 подаренных бронетранспортеров М113

Об этом информирует Delfi .

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва - поддерживала и будет поддерживать. Буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас передано 50 бронетранспортеров М113", - сказал министр обороны Литвы.

Арвидас Анушаускас подчеркнул, что Литва рассматривает дальнейшую поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО. Объяснив, что страна должна выполнять свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности своих военнослужащих.

  • 18 сентября министр иностранных дел Литвы призвал передать Украине больше оружия. Известно, что Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.
  • 21 сентября Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ.
  • 12 сентября стало известно, что Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе Warmate, приобретенные на собранные средства в рамках кампании Legion оf Boom, в октябре-ноябре.
  • Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище тем, кто просто бежит от ответственности.

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Украина
Россия
оружие
Литва
война с Россией
оружие для Украины
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