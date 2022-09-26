Об этом информирует Delfi .

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва - поддерживала и будет поддерживать. Буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас передано 50 бронетранспортеров М113", - сказал министр обороны Литвы.

Арвидас Анушаускас подчеркнул, что Литва рассматривает дальнейшую поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО. Объяснив, что страна должна выполнять свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности своих военнослужащих.

18 сентября министр иностранных дел Литвы призвал передать Украине больше оружия. Известно, что Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров.

21 сентября Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ.

12 сентября стало известно, что Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе Warmate, приобретенные на собранные средства в рамках кампании Legion оf Boom, в октябре-ноябре.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище тем, кто просто бежит от ответственности.

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