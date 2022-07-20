Литва дополнительно предоставит Украине бронетранспортеры и боеприпасы

Об этом сообщает Европейская Правда.

"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, очень нужные Украине, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

Анушаускас также заявил, что благодаря предоставленному количеству М113 эта бронемашина становится весомой частью Вооруженных сил Украины, и Литва этому в значительной степени способствует.

Он также обратил внимание на роль поддерживающих Украину стран в организации обучения воинов ВСУ. Литва предлагает организовать широкую военную подготовку бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них ответить. Пока есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабной подготовке украинского личного состава в Соединенном Королевстве, направив туда инструкторов", - отметил Анушаус.

В пакет военной поддержки Литвы входят системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, с боеприпасами, которые купили за средства, собранные литовцами.

Военная поддержка Литвы Украине составляет около 123 млн евро.