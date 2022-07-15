Литва будет выделять на оборону не менее 2,5% ВВП
В Литве подписали новое соглашение, согласно которому партии будут стремиться сохранить финансирование сферы обороны в размере не менее 2,5% ВВП
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на LRT.
"Данное соглашение мы подписываем в особое время, когда очень важно объективно оценивать изменения геостратегических обстоятельств и возникшие из-за этого новые угрозы, обновить наше представление об обороне и предусмотреть конкретные шаги, которыми мы будем усиливать оборону нашей страны", - отметила глава литовского. сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Премьер-министр Ингрида Шимоните также заявила, что после вторжения РФ в Украину правительство ускорило реализацию ранее подписанного соглашения об обороне страны. Все партии приняли данное решение.
Шимоните также отметила важность соблюдения соглашения в случае смены господствующих сил.
"По ключевым вопросам у нас столько консенсуса, что другие страны могут нам только завидовать", - добавила также премьер и поблагодарила коллег за плодотворную работу.
Консерваторы будут стремиться к введению всеобщего военного долга с 2028 года.
Не подписала соглашение только парламентская партия Союза аграриев и зеленых Литвы.
Нововведение будет действовать до 2030 года. В соответствии с ним будут вводиться три направления по обеспечению национальной безопасности: усиление Вооруженных сил Литвы и международных гарантий безопасности и обороны, готовность государства к вооруженной обороне и ответные действия на гибридные атаки.
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