Об этом сообщает Bloomberg.

Litgrid проведет испытания с 11 утра до 9 вечера в субботу. В настоящее время соединение с российской сетью будет полностью прервано, а электроэнергия в сеть будет поступать только из внутренних источников и импорта из Швеции и Польши.

"Впервые в истории электроэнергетическая система Литвы будет работать полностью независимо, поэтому мы ответственно готовимся к испытанию и будем готовы ко всем сценариям. Потребители не заметят тест", - заверил генеральный директор компании Litgrid Рокас Масюлис.

Литва, а также Латвия и Эстония стремятся снизить свою энергетическую зависимость от России, ища альтернативные источники поставки нефти, газа и электроэнергии. В мае 2022 г. они полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Хотя страны Балтии больше не импортируют российские энергоносители по типу газа и нефти после вторжения в Украину в прошлом году, они все еще полагаются на Россию в поддержании стабильности своей электроэнергетической системы.

И русская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 Гц, но в то время как русская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это значит, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

В прошлом году на фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Страны Балтии получат более 1 миллиарда евро инвестиций от ЕС, которые помогут им избавиться от зависимости от российской энергосети. Они должны совершить этот переход одновременно. В то время как Вильнюс говорит о готовности сделать это уже в 2024 году, Рига и Таллин просят больше времени на подготовку к переходу.