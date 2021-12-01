Литва будет способствовать предоставлению ЕС помощи Украине для обустройства интеллектуальной границы, - посол
Полномочный посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас и заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян обсудили сотрудничество стран в сфере защиты границ
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ходе встречи стороны обсуждали миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС и пути решения этой проблемы.
Сарапинас заверил, что, как страна-член ЕС, Литва будет всячески содействовать в предоставлении Еврокомиссией дополнительной финансовой и материально-технической поддержки Украине в вопросе обустройства интеллектуальной границы.
Посол также поблагодарил украинскую сторону за поддержку и оказание гуманитарной помощи в кризисное время. Сарапинас подчеркнул, что Литва была первой из стран, на границах которых искусственно создали кризисную ситуацию. В августе 2021 года Украина передала Литве колючую проволоку на 100 км границы.
Кроме того, представители обоих государств обсудили сотрудничество полиции по борьбе с нелегальной миграцией, организованной преступностью, в частности, перемещением оружия, взрывчатых веществ и наркотиков.
Акопян также отметила, что сейчас специалисты прорабатывают проект будущего межправительственного соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков. С тех пор на границе Беларуси и европейских стран идет миграционный кризис.
- 24 ноября Кабмин выделил 175 млн грн на усиление границы с Беларусью.
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