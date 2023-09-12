Литва будет конфисковывать российские автомобили, которые будут въезжать в страну, несмотря на запрет
Литва придерживается разъяснения Еврокомиссии и не разрешает въезд автомобилей с российской регистрацией, если они не едут в Калининград. Нарушающих это правило ждет изъятие их машин
Об этом информирует LRT .
"В настоящее время граждане России могут пересечь границу только в том случае, если они имеют на это право, либо автобусом, либо пешком", - заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.
Лишь те россияне, кто едет в Калининград, могут пользоваться своими личными авто. В противном случае они рискуют испытывать проблемы, если попытаются попасть в Литву на машине с российским номером.
"Любые, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерными знаками, зарегистрированными в России, если у них нет подтверждающих документов о транзите в Калининград, они должны знать, что их автомобиль будет конфискован", - объясняет Нелюпшене.
Ранее Литва не разрешала въезду автомобилей, предназначенных для продажи на таможне. Остальные российские машины могли попасть в страну без проблем.
"Эти вагоны не имели товарного статуса. Они зарегистрированы там, а это значит, что они принадлежат человеку, зарегистрированному и проживающему там. Теперь новое объяснение хорошо подчеркивает, что если регистрация в России, с российскими номерными знаками, она не может въехать", – разъяснил представитель таможни Роландас Юргайтис.
В то же время автомобили с белорусскими номерами не подпадают под запрет.
Сообщается, с начала 2022 года в Литву прибыло около 58 тысяч машин с российской регистрацией. Из них только 51 тысяча вернулась назад. Большинство из них ехали через Литву в Калининград.
Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.
- Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.
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