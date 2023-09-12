Литва будет конфисковывать российские автомобили, которые будут въезжать в страну, несмотря на запрет

Об этом информирует LRT .

"В настоящее время граждане России могут пересечь границу только в том случае, если они имеют на это право, либо автобусом, либо пешком", - заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

Лишь те россияне, кто едет в Калининград, могут пользоваться своими личными авто. В противном случае они рискуют испытывать проблемы, если попытаются попасть в Литву на машине с российским номером.

"Любые, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерными знаками, зарегистрированными в России, если у них нет подтверждающих документов о транзите в Калининград, они должны знать, что их автомобиль будет конфискован", - объясняет Нелюпшене.

Ранее Литва не разрешала въезду автомобилей, предназначенных для продажи на таможне. Остальные российские машины могли попасть в страну без проблем.

"Эти вагоны не имели товарного статуса. Они зарегистрированы там, а это значит, что они принадлежат человеку, зарегистрированному и проживающему там. Теперь новое объяснение хорошо подчеркивает, что если регистрация в России, с российскими номерными знаками, она не может въехать", – разъяснил представитель таможни Роландас Юргайтис.

В то же время автомобили с белорусскими номерами не подпадают под запрет.

Сообщается, с начала 2022 года в Литву прибыло около 58 тысяч машин с российской регистрацией. Из них только 51 тысяча вернулась назад. Большинство из них ехали через Литву в Калининград.

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.