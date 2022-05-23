Литва 1 июня отзовет посла из России
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отзыве посла страны из России
Об этом сообщает Reuters.
С 1 июня Литва отзовет своего посла из РФ. Потенциальная замена ему не объявлена.
Вильнюс выслал посла России 4 апреля
Правительство Литвы заявило, что намерено снизить уровень дипломатического представительства между двумя странами.
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