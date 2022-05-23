Литва 1 июня отзовет посла из России

Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец

Лукашенко прибыл на поклон к Путину в Сочи, а в Беларуси говорят об "украинских диверсантах" и впервые за два месяца подтягивают "искандеры" к границе