Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Добавьте еще туда медведей, бубны "ай-не-не", красная икра, водка, балет и поверх того всего еще бобровый полушубок. У нас недооцененная роль культурной дипломатии - это сила, которая формирует все. Знаю, потому что проработала три с половиной годы секретарем по культуре в украинском посольстве во Франции. Здесь мы очень опоздали, да и в конце концов у нас не было тех возможностей", - считает она.

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Писательница отметила, что вокруг РФ всегда было много мифотворчества, которое привело к тому, что европейцы сейчас выражают нарративы о том, что "не все россияне плохи".

"И ты им говоришь: смотрите в Буче, кто это делал своими руками? Где был Толстой и Достоевский в это время? Читали ли россияне эти книги? В конце концов Лермонтов описывал групповое изнасилование в одном из своих ранних стихов – вот лицо их культуры – это безысходность, достоевщина, обреченность", - добавляет она.

Карпа считает, что украинская литература имеет мало переводов, и классических, и современных и мало промо украинской культуры.

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"Сейчас с войной стало легче уже. Во Франции хорошо знают философа Константина Сигова и писателя Андрея Куркова. Я бы хотела, чтобы больше моих коллег переводили и их читали. Чтобы были такие выставки, как делал художественный музей об украинском модернизме в Мадриде", - говорит певица.