Лицей на Черкасчине назвали именем Михаила Слабошпицкого

Об этом сообщила его жена, писательница Светлана Короненко, пишет Украинская литературная газета.



"Первые шаги к увековечиванию памяти Михаила сделаны. Отныне школа, в которой учился Михаил Слабошпицкий, будет носить его имя. В этой школе будет действовать музей его имени", - отметила писательница.



В настоящее время Светлана Короненко готовит материалы для школьного музея - "одежду Михаила, ручки, которыми писал, его книги, рукописи, печатную машинку, на которой отпечатаны его самые знаковые книги - "Мария Башкирцева", "Украинец, который отказался быть бедным", детские сказки и другие произведения в докомпьютерную эру".



Справка



Украинский литературовед, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий скончался на 75 году жизни в ночь с 29 на 30 мая 2021 года.



Национальная премия имени Тараса Шевченко (2005) ему была присуждена за роман-биографию "Поет із пекла".



В его наследии - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей.



Слабошпицкий занимался проведением Международного конкурса юных знатоков украинского языка имени Петра Яцика, постоянно занимался утверждением государственного статуса украинского языка.



Как человек, никогда не представлявший своей жизни без чтения, без книги и писателей, был он и неутомимым популяризатором научных знаний по украинскому литературоведению. Выступления, статьи и научные работы Михаила Слабошпицкого всегда отличались необычайной всеохватностью, глубиной раскрытия темы и подчеркнутой энциклопедичностью.



Именно благодаря Слабошпицкому к украинскому читателю вернулось немало несправедливо забытых, сознательно замалчиваемых при Советском Союзе имен авторов. Тоже самое можно сказать и об их произведениях.



Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна – журналистка.





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