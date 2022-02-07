Лицам с инвалидностью разрешат тратить тысячу за вакцинацию от COVID-19 на лекарства
На этой неделе Кабинет министров Украины примет решение о расширении программы по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19 "е Поддержка" и позволит тратить эти средства на лекарства лицам с инвалидностью I и II групп
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе селекторного совещания в Офисе Президента.
"На этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "еПоддержка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время тысяча за вакцинацию можно будет потратить на оплату коммунальных услуг.
В пресс-службе ОПУ сообщают, что с начала действия "еПоддержки" украинцам перечислили уже 7,8 млрд грн. Шмыгаль также дал поручение Министерству финансов сделать прогноз о выплате бустерной вакцинации.
- Напомним, в Украине сократили продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19 с 10 до 5 дней.
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