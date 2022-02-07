Лицам с инвалидностью разрешат тратить тысячу за вакцинацию от COVID-19 на лекарства

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе селекторного совещания в Офисе Президента.

"На этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "еПоддержка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время тысяча за вакцинацию можно будет потратить на оплату коммунальных услуг.

В пресс-службе ОПУ сообщают, что с начала действия "еПоддержки" украинцам перечислили уже 7,8 млрд грн. Шмыгаль также дал поручение Министерству финансов сделать прогноз о выплате бустерной вакцинации.