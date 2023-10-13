Лица с инвалидностью 1 или 2 группы должны демобилизоваться - нардеп Цымбалюк

Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что лица с инвалидностью 1 или 2 группы должны демобилизовать, поскольку они не приносят пользы для войск, Сил обороны Украины.

"Это касается лиц, которые приобрели инвалидность во время боевой службы", - отметил Цымбалюк в эфире телеканала "Еспресо".

Также сейчас идет дискуссия по поводу военных, освобожденных из плена и их права возвращаться на фронт.

"Большинство из них снова возвращаются в свои подразделения и продолжают службу. Но есть определенная категория, которая по тем или иным причинам, не по состоянию здоровья, не хочет продолжать службу, это непредсказуемо. Сейчас по этому поводу идут дискуссии, потому что у военных есть одна позицию, а у правозащитников - другая. Поэтому мы должны законодательно это решить и дать военным право выбора. Ведь эти люди прошли сложное испытание", - добавил нардеп.

Он отметил, что один из важных вопросов уже нормирован. В частности, военнослужащие срочной службы имеют право путём рапорта переходить со срочной службы на контракт.

"Президент внес изменения в Указ о мобилизации и военнослужащие срочной службы, наконец, имеют право путем рапорта переходить со срочной службы на контракт", - резюмировал Цымбалюк.