Лица с инвалидностью 1 или 2 группы должны демобилизоваться - нардеп Цымбалюк
Одним из важнейших вопросов на сегодняшний день является мобилизация лиц с инвалидностью. Парадокс в том, что лица с инвалидностью 1 или 2 группы не могут демобилизоваться, потому что это не предусмотрено действующим Законодательством
Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что лица с инвалидностью 1 или 2 группы должны демобилизовать, поскольку они не приносят пользы для войск, Сил обороны Украины.
"Это касается лиц, которые приобрели инвалидность во время боевой службы", - отметил Цымбалюк в эфире телеканала "Еспресо".
Также сейчас идет дискуссия по поводу военных, освобожденных из плена и их права возвращаться на фронт.
"Большинство из них снова возвращаются в свои подразделения и продолжают службу. Но есть определенная категория, которая по тем или иным причинам, не по состоянию здоровья, не хочет продолжать службу, это непредсказуемо. Сейчас по этому поводу идут дискуссии, потому что у военных есть одна позицию, а у правозащитников - другая. Поэтому мы должны законодательно это решить и дать военным право выбора. Ведь эти люди прошли сложное испытание", - добавил нардеп.
Он отметил, что один из важных вопросов уже нормирован. В частности, военнослужащие срочной службы имеют право путём рапорта переходить со срочной службы на контракт.
"Президент внес изменения в Указ о мобилизации и военнослужащие срочной службы, наконец, имеют право путем рапорта переходить со срочной службы на контракт", - резюмировал Цымбалюк.
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