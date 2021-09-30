Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал отстранение от работы лиц, уклоняющихся от обязательной вакцинации, без сохранения зарплаты во время карантина
Об этом министр здравоохранения Витор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, избегающие обязательной вакцинации, - ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас ведомство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.
"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в действие, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов и приказ после его принятия сразу начал действовать", - рассказал министр.Так, по его словам, в приказе четко определен перечень профессий, представители которых подлежат вакцинации. Это педагоги и представители центральных органов исполнительной власти.
"Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинуешся полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинуешся и не приходишь на работу", - пояснил Ляшко.
Он отметил, что в ближайшее время приказ будет подан на регистрацию в Министерство юстиции, которое проверит его на соответствие закону.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное