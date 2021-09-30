Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко

Об этом министр здравоохранения Витор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, избегающие обязательной вакцинации, - ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - сказал Ляшко.



Министр отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас ведомство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в действие, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов и приказ после его принятия сразу начал действовать", - рассказал министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Так, по его словам, в приказе четко определен перечень профессий, представители которых подлежат вакцинации. Это педагоги и представители центральных органов исполнительной власти."Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинуешся полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинуешся и не приходишь на работу", - пояснил Ляшко.Он отметил, что в ближайшее время приказ будет подан на регистрацию в Министерство юстиции, которое проверит его на соответствие закону.