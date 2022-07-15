Об этом рассказал литовский телеведущий и автор сбора на "Байрактар" Андрюс Тапинас 24 канала.

Известно, что Литва собрала 6 миллионов евро на "Байрактар" для Украины, который Турция впоследствии передала литовцам бесплатно.

Деньги, которые удалось сохранить, теперь пойдут на ракеты и бомбы для "Байрактара" за 1,5 миллиона евро, противодронные пушки за 1,5 миллиона евро и 2 дрона-разведчика за 660 тысяч евро.

Также часть средств пойдет на медикаменты и специальную помощь из Турции для 3 госпиталей в Черкассах за 350 тысяч евро.

Сейчас у литовцев осталось 350 тысяч евро, которые тоже пойдут на помощь ВСУ.

Еще более чем за 1 миллион евро литовцы закупили 80 специальных радаров для противодронных пушек. Они помогут гораздо более эффективно уничтожать российские беспилотники.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников. Затем турецкая сторона бесплатно передала Литве Bayraktar для Украины, на который собирали деньги всей страной.

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