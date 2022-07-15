Литовцы собрали почти €6 млн для помощи ВСУ
Литовский народ собрал 6 миллионов евро на "Байрактар" для Украины, который Турция согласилась передать бесплатно, теперь все деньги пойдут на нужды ВСУ
Об этом рассказал литовский телеведущий и автор сбора на "Байрактар" Андрюс Тапинас 24 канала.
Известно, что Литва собрала 6 миллионов евро на "Байрактар" для Украины, который Турция впоследствии передала литовцам бесплатно.
Деньги, которые удалось сохранить, теперь пойдут на ракеты и бомбы для "Байрактара" за 1,5 миллиона евро, противодронные пушки за 1,5 миллиона евро и 2 дрона-разведчика за 660 тысяч евро.
Также часть средств пойдет на медикаменты и специальную помощь из Турции для 3 госпиталей в Черкассах за 350 тысяч евро.
Сейчас у литовцев осталось 350 тысяч евро, которые тоже пойдут на помощь ВСУ.
Еще более чем за 1 миллион евро литовцы закупили 80 специальных радаров для противодронных пушек. Они помогут гораздо более эффективно уничтожать российские беспилотники.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников. Затем турецкая сторона бесплатно передала Литве Bayraktar для Украины, на который собирали деньги всей страной.
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