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Литовцы собрали $250 тысяч на второй морской дрон для Украины

19 ноября, 2022 суббота
12:16
Мир

Литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали 250 тысяч долларов на второй морской дрон для Украины

Об этом сообщает литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

Ранее литовцы приобрели для Украины морской дрон за $250 000. Беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов во время голосования.

"Литовцы горят. После предоставления Украине морского беспилотника PEACE Дец мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием Yes to peace или PEACE Да", - рассказал он.

Тапинас добавил, что третий дрон, на который собрали уже $40 тысяч, будет называться "PEACE Дюк" ("Duke of Peace")

  • 16 ноября в UNITED24 сообщили, что волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ. Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.

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