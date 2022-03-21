Литовцам предложили компенсацию за размещение украинских беженцев
Правительство Литвы будет ежемесячно платить 150 евро гражданам, принимающим украинских беженцев в своих домах, и еще дополнительно 50 евро за каждого человека
Об этом сообщает литовское издание LRT.
Литовцы будут получать компенсацию в течение трех месяцев. За это время украинцы должны найти работу и жилье.
"Сегодня мы видим, что не хватает жилья и что поток бегущих в Литву людей не уменьшается, поэтому мы даем этот стимул всем жителям Литвы, которые соглашаются принять беженцев, бегущих от войны", - сказала министр социальной защиты и труда Латвии Моника Навицкене.
По ее словам, основная цель - как можно быстрее интегрировать украинских беженцев на рынок труда, чтобы они могли позаботиться о себе.
Министр сообщила, что в Литве уже трудоустроено более 1200 украинских беженцев.
- Напомним, в Германии приняли 187 тысяч украинских беженцев.
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