Литовцам предложили компенсацию за размещение украинских беженцев

Об этом сообщает литовское издание LRT.



Литовцы будут получать компенсацию в течение трех месяцев. За это время украинцы должны найти работу и жилье.



"Сегодня мы видим, что не хватает жилья и что поток бегущих в Литву людей не уменьшается, поэтому мы даем этот стимул всем жителям Литвы, которые соглашаются принять беженцев, бегущих от войны", - сказала министр социальной защиты и труда Латвии Моника Навицкене.



По ее словам, основная цель - как можно быстрее интегрировать украинских беженцев на рынок труда, чтобы они могли позаботиться о себе.



Министр сообщила, что в Литве уже трудоустроено более 1200 украинских беженцев.

Напомним, в Германии приняли 187 тысяч украинских беженцев.