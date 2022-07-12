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Литовское правительство одобрило пакет помощи в €10 млн для восстановления Украины

12 июля, 2022 вторник
09:50
Мир

Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на сумму €10 млн. Средства пойдут на неотложные восстановительные работы

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Euractiv.

"Эта государственная помощь - это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они преобладают разрушение и жестокость агрессора", - заявила литовская премьер-министр Ингрида Шимоните.

Финансовая помощь Литвы будет предоставлена Национальному банку Украины.

"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – отметила она.

  • Напомним, 6 июля Литва заявила о намерении предоставить Украине дополнительные €10 млн для восстановительных работ

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