Литовское правительство одобрило пакет помощи в €10 млн для восстановления Украины
Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на сумму €10 млн. Средства пойдут на неотложные восстановительные работы
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Euractiv.
"Эта государственная помощь - это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они преобладают разрушение и жестокость агрессора", - заявила литовская премьер-министр Ингрида Шимоните.
Финансовая помощь Литвы будет предоставлена Национальному банку Украины.
"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – отметила она.
- Напомним, 6 июля Литва заявила о намерении предоставить Украине дополнительные €10 млн для восстановительных работ
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