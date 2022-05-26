Литовский ведущий в прямом эфире собирает €5 млн на "Байрактар" для Украины

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"Мы не будем стоять и смотреть, как старая Европа не хочет помогать Украине. Нет, литовцы собираются покупать Байрактар для Украины. БАЙРАКТАРЬ - кинжал в ночи, ужас российской армии. Никогда люди одной страны не решали купить тяжелую боевую машину, чтобы защищать другую страну . К этому моменту", - написал Андрюс на своей странице в facebook.

Также ведущий прикипел реквизиты для сбора денег. Он планирует собрать 5 миллионов евро.

В Литве ставок перед посольством РФ закрасили в кроваво-красный как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины.

Депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за них.

По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, выросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.

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