Литовский ведущий в прямом эфире собирает €5 млн на "Байрактар" для Украины
Литовец Андрюс Тапинас собирает деньги, чтобы приобрести для украинской армии "Байрактар"
Эфир опубликован на youtube.
"Мы не будем стоять и смотреть, как старая Европа не хочет помогать Украине. Нет, литовцы собираются покупать Байрактар для Украины. БАЙРАКТАРЬ - кинжал в ночи, ужас российской армии. Никогда люди одной страны не решали купить тяжелую боевую машину, чтобы защищать другую страну . К этому моменту", - написал Андрюс на своей странице в facebook.
Также ведущий прикипел реквизиты для сбора денег. Он планирует собрать 5 миллионов евро.
- В Литве ставок перед посольством РФ закрасили в кроваво-красный как протест против преступных действий путинской армии на территории Украины.
- Депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за них.
- По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, выросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное