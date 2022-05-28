Литовский ведущий собрал €5 млн на "байрактар" для Украины
28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников
Об этом он сообщил во время эфира в Facebook.
"Пожалуй, впервые в истории граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое оружие другому государству", - подписал эфир Андрюс Тапинас.
Проект помог организовать вещатель Laisves TV. К сбору также присоединилась бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. Турция разрешила продавать беспилотники для частных лиц. Литовское министерство обороны дало разрешение приобрести военную технику для Украины.
О сборе денег на "байрактар" сообщало Reuters. Издание писало, что сотни литовцев объединяются, чтобы купить передовой военный беспилотник для Украины в войне против России.
"До начала этой войны никто из нас не думал, что мы будем покупать оружие. Но сейчас это нормально. Надо что-то делать, чтобы мир стал лучше", – сказала Агне Беликайте, которая послала 100 евро, как только сбор денег стартовал в среду.
По данным издания, большинство тяжелого вооружения, которое страны НАТО послали Украине, является оружием советского производства, которое все еще находится на складах восточноевропейских государств-членов НАТО, но некоторые страны недавно начали поставлять гаубицы.
"В то время как правительства крупнейших стран мира бесконечно рассуждают... литовское общество просто собирается вместе и, знаете, собирается собрать 5 миллионов евро и приобрести беспилотник - что поражает посланием для мира", - сказала Агне Беликайте.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 27 мая украинские военные, которые находятся в районе Николаева, обратились к литовцам со словами благодарности за акцию сбора денег на "байрактар".
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