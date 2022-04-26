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Литовский пианист Дариус Мажинтас выступил под открытым небом в Ирпене в поддержку Украины

26 апреля, 2022 вторник
17:59
Культура

Часовое выступление известного пианиста Дариуса Мажинтаса в поддержку Украины и в знак уважения к разрушенному городу героев состоялось на фоне руин исторического дома культуры в городе героев Ирпене

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дариус Мажинтас прибыл в Украину, переночевал в Ирпене и утром сыграл ноктюрны Шопена под открытым небом в разрушенном войной городе. Черный рояль для выступления привезли из Киева и разместили на уцелевшей части площади перед Центральным домом культуры в Ирпене. Сооружение – памятник культуры, в его разрушенном помещении сейчас можно видеть металлические каркасы двух сгоревших фортепиано.

Свое выступление музыкант назвал символическим и посвятил его защитникам и мирным жителям города и Украины.

"Музыка, которая звучит в залах ради удовольствия – это не все, что можно с ней сделать. Музыка – это энергия, которая помогает людям… Поэтому я не хочу сейчас играть в залах. Я хочу играть в тех местах, где этого не ожидают …. Так, как сегодня, – отметил господин Мажинтас. – Поэтому символически мы здесь. Наше сердце с Украиной… Я люблю Украину. Она борется не только за свою страну. Она борется за весь мир".

Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что избранная локация является символической не только как центр культуры города, но и как сооружение на рубеже обороны Ирпеня, которую враг не смог прорвать благодаря защитникам. Маркушин поблагодарил музыканта и пригласил Дариуса Мажинтаса сыграть в восстановленном концертном зале Ирпеня после победы.


Акцию организовали для распространения информации в мире, чтобы привлечь внимание к победе и трагедии Ирпеня, Киевщины и Украины, - говорят организаторы. Господин Мажинтас также сыграет для раненых защитников и персонала Киевского военного госпиталя. Выступление стало возможным благодаря усилиям канадского фонда Looking at the Stars, ОО "Всеукраинский демократический форум", волонтерской инициативы "Народ-войско" и мэра Ирпеня.

"Важно привлекать внимание мирового сообщества именно здесь, в таких местах, как Ирпень, к преступлениям, совершенным Россией против Украины, приглашая своими глазами убедиться в масштабах разрушений. Наконец, важно творить красоту, демонстрировать человечность в местах, где царит боль", - отметила Ярина Ясиневич, глава правления ОО "Всеукраинский демократический форум".

"Название фонда Looking at the Stars – это о ситуации, когда нет возможности ничего видеть, но ты все равно поднимаешь глаза и смотришь на звезды", – объяснила присутствующим основную идею исполнительного директора Фонда Looking at the Stars Маргарита Штейнберг.

Волонтеры инициативы "Народ-войско" помогли организовать быт и ночлег в Ирпене для зарубежных гостей. В городе до сих пор нет электричества, газа, а кое-где и воды. Люди набирают воду в колодцах и готовят на кострах. Дом, где провели ночь музыкант и команда, также значительно пострадал от ракетных обстрелов.

Дариус Мажинтас – вице-президент и художественный руководитель фонда Looking at the Stars в Европейском Союзе. Выпускник Литовской академии музыки и театра, лауреат многих национальных и международных музыкальных конкурсов. В перечень музыкальных фестивалей, в которых участвовал пианист, вошли Aspen Music Festival, Westchester Piano Festival (США), Summerakademie (Германия) и Holland Music Session (Нидерланды).

В 2013-2014 годах занимал должность заместителя министра культуры Литовской Республики. Господин Мажинтас дал успешные концерты в больших залах мира, таких как Берлинская филармония, Карнеги-холл в Нью-Йорке и Лондонский Вигмор-холл.

Пианист записал несколько альбомов, в том числе сольный альбом в 2011 году с произведениями Баха, Бетховена, Скрябина.

В 2020 году Мажинтас присоединился к Looking at the Stars как вице-президент и художественный руководитель в ЕС и успешно отыграл свой первый пилотный концерт в литовской тюрьме.

Фонд Looking at the Stars – федеральная благотворительная организация, базирующаяся в Торонто. Миссия организации – дарить классическую музыку мирового класса тем организациям и учреждениям, члены которых не могут услышать живую классическую музыку в традиционной обстановке или не имеют доступа к традиционным местам.

ОО "Всеукраинский демократический форум" – общественная организация, которая способствует всестороннему развитию украинской культуры, международному сотрудничеству в сфере культуры и межкультурного диалога, развитию медийной среды в Украине, профессиональным навыкам журналистов, увеличению качественного контента, созданию условий для удовлетворения и защиты законных, социальных, творческих, национально-культурных, экономических, правовых и других интересов своих членов и общества. А во время войны осуществляет волонтерские и гуманитарные инициативы.

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