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Литовский парламент наградил Зеленского премией Свободы

13 января, 2023 пятница
16:48
Мир

Литовский парламент наградил президента Украины Владимира Зеленского премией Свободы в День защитников свободы

Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта, принявший награду от имени Зеленского.

Известно, что в День защитников свободы президент Украины Владимир Зеленский дистанционно обратился с речью перед парламентариями.

После его речи литовский парламент наградил президента премией Свободы в День защитников свободы. Награду от его имени принял посол Украины в Литве Петр Бешта.

Во время награждения глава Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что лидерство Зеленского вдохновило как украинцев, так и лидеров западных стран сделать больше для ускорения окончания войны.

"Этот человек уже стал своеобразным символом. Очевидно, что человек был создан для этой должности в то время. Его лидерство, его сила воли вдохновляли всех - и тех, кто непосредственно участвовал в зоне боевых действий, и стоящих рядом сделать немного больше, чтобы эта страшная война скорее закончилась и Россия надолго усвоила урок. Что зло, грязь, принуждение, сила не помогут РФ реализовать свои цели, что стремление к свободе сильнее, а свобода всегда победит тьму", - сказал Науседа.

Известно, что Премия Свободы была основана как награда за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают каждый год на торжественном заседании сейма 13 января – в День защитников свободы.

  • 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме вручил своему американскому коллеге Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS. В начале встречи президент США Джо Байден отметил, что "для него честь быть рядом в объединенной обороне против жестокой войны, которую развязал Владимир Путин".

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Новости
Владимир Зеленский
Литва
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