Литовские таможенники разворачивают фуры РФ с запрещенными товарами, в пунктах пропуска образуются очереди
Литва расширила ограничения транзита подсанкционных российских товаров, теперь таможенники разворачивают российские фуры
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя литовских перевозчиков.
Отмечается, что Литва расширила ограничения транзита санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Запрет транзита теперь распространяется не только на железную дорогу, но и автомобильные пути.
Литовские таможенники разворачивают фуры с запретными товарами, из-за чего на пунктах пропуска образуются очереди.
Президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас пояснил, что запрет транзита действует на определенные товары, поэтому неважно, как их перевозят. Причем фуры не пропускают даже если они везут лишь часть подсанкционного товара.
Аустинскас добавил, что напряжение вокруг запрета транзита спровоцировали недостатки в коммуникации между ЕС и Литвой. По его мнению, если бы Брюссель заранее напомнил о санкциях, такого бы напряжения не было.
- 17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ.
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