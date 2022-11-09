Литовские таможенники не впустили цистерну из Беларуси с символом агрессии РФ

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на таможню.

Сотрудники литовской таможни и Службы охраны госграницы Литвы при осмотре грузового поезда из Беларуси увидели цистерну с удобрениями или компонентами для производства удобрений, на которой был изображен символ агрессии РФ – знак Z. Случилось это на железнодорожном пограничном пункте Кена.

Цистерну в страну не пустили, а вернули обратно в Беларусь. В отчете таможни говорится, что отправителем груза, предназначенного для одной литовской компании, является российское предприятие.

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