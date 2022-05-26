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Литовские правоохранители вместе с украинскими спецпрокурорами собирают доказательства преступлений РФ в Украине

26 мая, 2022 четверг
13:00
война с Россией

Правоохранители Литвы и спецпрокуроры объединенных сил собирают доказательства военных преступлений России в Украине. Они осмотрели разрушения в Харьковской области

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил продолжают документировать преступления, совершенные страной-агрессором", - говорится в заявлении.

Спецпрокуроры провели совместные следственные действия со специалистами Департамента расследования преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы, Управления по расследованию тяжких преступлений и организованной преступности Бюро уголовной полиции, отдела поиска и нейтрализации взрывоопасных предметов подразделения по антитеррористике.

Украинцы и литовцы повреждены и разрушены, осмотрели объекты на Востоке Харьковщины. Также правоохранители опросили местных жителей. В лесополосе возле Малой Рогани осмотрели русские окопы, уничтоженную вражескую бронетехнику, заброшенные укрепления. В частности, правоохранители обнаружили документы и другие доказательства совершения преступлений Россией.

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