Об этом сообщает LRT.

Это самая большая цифра с 20 сентября, когда на границе в сутки развернули 135 человек. Больше до этого было еще в ноябре 2021 года – 144.

За предыдущие сутки пограничники не заметили никакой попытки незаконно пересечь границу, а во вторник сообщали о 91 человеке.

В целом с начала года границу Беларуси с Литвой пытались пересечь около 8800 человек, а с августа 2021 года, когда Литва юридически разрешила возвращать мигрантов на пункты пропуска и не принимать заявки об убежище "в лесах" - более 16,8 тыс., что включает в себя числе повторные попытки тех же людей.

В пограничной службе утверждают, что белорусские чиновники до сих пор активно способствуют нелегальной миграции в Литву через территорию Беларуси.

29 августа Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.