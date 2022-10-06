Литовские пограничники за сутки развернули на границе 122 "мигранта Лукашенко"
Литовские пограничники остановили и завернули на границе с Беларусью 122 человека, пытавшихся нелегально попасть в страну
Об этом сообщает LRT.
Это самая большая цифра с 20 сентября, когда на границе в сутки развернули 135 человек. Больше до этого было еще в ноябре 2021 года – 144.
За предыдущие сутки пограничники не заметили никакой попытки незаконно пересечь границу, а во вторник сообщали о 91 человеке.
В целом с начала года границу Беларуси с Литвой пытались пересечь около 8800 человек, а с августа 2021 года, когда Литва юридически разрешила возвращать мигрантов на пункты пропуска и не принимать заявки об убежище "в лесах" - более 16,8 тыс., что включает в себя числе повторные попытки тех же людей.
В пограничной службе утверждают, что белорусские чиновники до сих пор активно способствуют нелегальной миграции в Литву через территорию Беларуси.
- 29 августа Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.
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