Об этом сообщили на сайте Litgrid .

Так, оператор литовской системы электропередачи Litgrid выделил оборудование на сумму 74 800 евро. Среди них: первичные устройства 110-330 кВ, трансформаторы и комбинированные тока, изоляторы, трансформаторы и сепараторы тока, автотрансформатор 330/110 кВ.

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid предоставил Украине оборудование на сумму 18 тыс. евро, в том числе восемь трубопроводов STOPKIT. Оно поможет оператору украинской газотранспортной системы восстанавливать поврежденные газопроводы.

Отметили, что помощь будет предоставляться через общественную организацию Blue/Yellow. Собирать и транспортировать оборудование будет посольство Литовской Республики в Украине и министерство энергетики и связи. Часть этого оборудования уже прибыла в Украину.

"Мы прекрасно понимаем, что хорошо функционирующая энергетическая инфраструктура очень важна для украинцев. Помогает воевать на фронте, развивать хозяйство, освещать и отапливать дом. Поэтому мы помогаем и будем помогать нашим соотечественникам, чем сможем, чтобы они выиграли эту войну", - подчеркнул генеральный директор. директор Litgrid Рокас Масюлис.

Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс отметил, что помощь была подобрана с учетом наиболее необходимых мер, указанных украинцами.

"С начала войны мы знаем, с какими трудностями сталкиваются люди оператора газотранспортной системы Украины, которые, несмотря на опасность, вынуждены ремонтировать разбитые артиллерией газопроводы. Утечки газа в условиях войны представляют двойную угрозу прекращения газоснабжения и взрыва трубопровода. Поэтому быстрый ремонт трубопроводов крайне важен", – подчеркнул он.

27 октября Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.