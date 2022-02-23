Литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах, - Зеленский

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, передает Еспресо.TV.



"Литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах. Это важный сигнал, сигнал поддержки украинского общества", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Науседу и Дуду за "приезд в Украину в столь непростое время" и помощь на фоне усиления российской агрессии.



"Польша и Литва - партнеры, поддерживающие Украину и словом, и делами. Мы ценим важный вклад в повышение оборонных возможностей нашего государства. Переданные для наших сил безопасности и обороны защитные шлемы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" – это все помощь, которая нуждается в наших военных. За это лично благодарен каждому из присутствующих наших президентов", - подчеркнул Зеленский.



Глава государства добавил, что Украина, Литва и Польша все равно расценивают решение России о признании самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" как очередной акт агрессии против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.



"Это легитимизация военного присутствия РФ на временно оккупированном Донбассе, которая до этого восемь лет скрывалась за шевронами сепаратистов. Это односторонний выход РФ с выходом Минских договоренностей и подрыв многолетних международных усилий по мирному урегулированию ситуации на украинском Донбассе. Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным и жестким", - заметил Зеленский.



Он добавил, что Украина приветствует недавние санкции против РФ и, в частности, остановку сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский назвал этот проект оружием, которое уже давно используется против Украины и всего мира.

