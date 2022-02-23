Литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что польские и литовские дипломаты не собираются покидать Украину из-за усиления агрессии России, что является важным знаком поддержки для нашего государства
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, передает Еспресо.TV.
"Литовские и польские дипломаты остаются работать на своих местах. Это важный сигнал, сигнал поддержки украинского общества", – сказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины поблагодарил Науседу и Дуду за "приезд в Украину в столь непростое время" и помощь на фоне усиления российской агрессии.
"Польша и Литва - партнеры, поддерживающие Украину и словом, и делами. Мы ценим важный вклад в повышение оборонных возможностей нашего государства. Переданные для наших сил безопасности и обороны защитные шлемы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" – это все помощь, которая нуждается в наших военных. За это лично благодарен каждому из присутствующих наших президентов", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина, Литва и Польша все равно расценивают решение России о признании самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" как очередной акт агрессии против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
"Это легитимизация военного присутствия РФ на временно оккупированном Донбассе, которая до этого восемь лет скрывалась за шевронами сепаратистов. Это односторонний выход РФ с выходом Минских договоренностей и подрыв многолетних международных усилий по мирному урегулированию ситуации на украинском Донбассе. Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным и жестким", - заметил Зеленский.
Он добавил, что Украина приветствует недавние санкции против РФ и, в частности, остановку сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Зеленский назвал этот проект оружием, которое уже давно используется против Украины и всего мира.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания . Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России по признанию "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
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