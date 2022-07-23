Литовская сеть супермаркетов сфокусировалась на поддержке украинских детей

Литовская сеть супермаркетов NOVUS сфокусировалась на поддержке украинских детей с инвалидностью, сирот, а также малообеспеченных семей. Руководство компании видит большую потребность поддерживать малышей, которые являются одной из самых уязвимых верст населения во время боевых действий и эвакуаций. Еще с начала войны сеть активно включилась в поддержку уязвимых слоев населения. Уже передано более 275 тысяч продуктовых наборов, на сумму более миллиона четырехсот тысяч евро. Сейчас больше внимания уделяют именно детям.

Дети должны быть в фокусе нашего внимания. Они ведь одни из незащищенных слоев. В Украине есть дети с особыми потребностями, которые воспитываются матерями своими силами. А также дети, лишенные родительской опеки. Важно помнить о них и оказывать должную поддержку”, – заявляет Марк Петкевич, генеральный директор сети супермаркетов NOVUS.

Также сеть в Литве учредила благотворительный фонд Food for Ukraine. С которым бок о бок закупает продукты и находит единомышленников-филантропов среди литовского и европейского бизнеса, чтобы как можно больше помощи оказать населению Украины, где компания работает уже более двенадцати лет.

"Мы считаем, что населению нашего города и вообще потерявшему работу населению Украины очень трудно обеспечивать полноценное питание своим детям. Поэтому данная помощь и такие благотворительные акции должны быть продлены”, - говорит Глава Красного Христа Подольского района Киева Елена Гребенчукова.

"Если дети улыбаются, значит день нашей работы прошел не зря. Именно внимание к их потребностям и забота позволяют увидеть это солнечное настроение малышей. Мы видим большую необходимость продолжать помогать маленьким украинцам. Качественная пища – это фундамент и жизненно важная потребность. Благодаря усилиям большой команды нам удается поддерживать тысячи семей с особыми детьми, а также детей, не имеющих родителей. Уверены, хорошие дела способны изменить ход событий к лучшему. Мы за добро и поддержку ценнейшего клада страны – людей!", - добавляют в сети NOVUS.

Присоединяются к сети супермаркеты Европы, подключатся и производители продуктов питания как украинские, так и европейские. Все, кто не может оставаться в стороне. Украинские дети без должной опеки не останутся, уверяют в компании.