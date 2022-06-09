Литовская почта выпустила марку с беспилотником Bayraktar TB2
В Литве выпустили марки с подаренным Украине Bayraktar и приглашают использовать ее для написания писем лидерам стран и представителям международных институций
Об этом говорится на официальном сайте Литовской почты.
Почта совместно с общественными деятелями Литвы предлагает использовать эти марки, отправляя письма лидерам государств с призывами о помощи Украине.
Цель инициативы – отправить чиновникам сообщения с призывом проявлять больше инициативы в помощи Украине.
- Напомним, ранее Анушаускас заявил, что Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.
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