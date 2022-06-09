Литовская почта выпустила марку с беспилотником Bayraktar TB2

Об этом говорится на официальном сайте Литовской почты.

Почта совместно с общественными деятелями Литвы предлагает использовать эти марки, отправляя письма лидерам государств с призывами о помощи Украине.

Цель инициативы – отправить чиновникам сообщения с призывом проявлять больше инициативы в помощи Украине.

Напомним, ранее Анушаускас заявил, что Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

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