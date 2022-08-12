Литовец, организовавший сбор денег на "байрактар" для Украины, анонсировал "новые подарки к 24 августа"
Литовский ведущий Андрюс Тапинас рассказал о новом сборе денег для Вооруженных сил Украины. Фандрейзинговая кампания начнется 16 августа
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы собираем на серьезные вещи, собираем на огонь, дым, хаос и побеги орков. А Украине мы его подарим на день рождения - 24 августа. Подготовьте кошельки, приготовьтесь к звонкам друзьям, родственникам и знакомым", - сказал он.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников.
- 2 июня министр обороны Литвы сообщил , что с президентом турецкого оборонного агентства подписано соглашение о покупке ударного "байрактара" для Украины.
- 8 июля "байрактар", деньги на который собирали литовцы, прибыл в Украину.
- Впоследствии о сборе денег на беспилотники объявили Норвегия , Канада и Польша .
- 8 августа турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
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