Литературный фестиваль "Пятый Харьков": Сергей Жадан анонсировал участников

Об этом сообщил писатель Сергей Жадан у себя в facebook .

"И еще раз. Приходите, друзья. Собрать их всех вместе и в мирное время было чудом", - говорится в сообщении.

В литературном фестивале будут участвовать разные художники, в частности: Ukie`z, Иван Сенин, Kozak System, Андрей Любка, Руслан Горовой, Жадан и Собаки, Дмитрий Лазуткин, ТЕЛЬНЮК: Сестры, Наталья Маринчак.

Ранее 3 сентября группа "Жадан и Собаки" 8-11 сентября провела четыре благотворительных концерта в Литве, Латвии и Эстонии. Все собранные средства пойдут на харьковское добровольческое подразделение "Хартия".