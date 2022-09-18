Литературный фестиваль "Пятый Харьков": Сергей Жадан анонсировал участников
С 23 по 25 сентября в Харькове пройдет литературный фестиваль "Пятый Харьков"
Об этом сообщил писатель Сергей Жадан у себя в facebook .
"И еще раз. Приходите, друзья. Собрать их всех вместе и в мирное время было чудом", - говорится в сообщении.
В литературном фестивале будут участвовать разные художники, в частности: Ukie`z, Иван Сенин, Kozak System, Андрей Любка, Руслан Горовой, Жадан и Собаки, Дмитрий Лазуткин, ТЕЛЬНЮК: Сестры, Наталья Маринчак.
- Ранее 3 сентября группа "Жадан и Собаки" 8-11 сентября провела четыре благотворительных концерта в Литве, Латвии и Эстонии. Все собранные средства пойдут на харьковское добровольческое подразделение "Хартия".
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