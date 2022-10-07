Об этом сообщили на сайте Книжного Арсенала.

Стало известно, какие 11 украинских издательств примут участие в ярмарке, а именно: #книголав, "Vivat", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", "Каламар", "Крокус" , "Маміно", "Портал", "Ранок", "Час маайстрів" и "Чорні вівці".

Издатели примут участие через доступ к онлайн-платформе фестиваля, а одно из издательств посетит ярмарку.

Доступ к онлайн-платформе позволит им организовать B2B-переговоры с издателями и иллюстраторами из Испании и издателями из других стран, а также презентовать свои издательства и каталоги прав.

"От имени FLIC мы хотим поддержать всю команду Международного фестиваля «Книжный Арсенал» и начать те направления сотрудничества, которые в это тревожное время усилят голос и видимость в мире украинской литературной культуры. Таким образом, мы хотим дать начало будущему сотрудничеству, что будет способствовать популяризации украинской литературы для детей и подростков, и наоборот", - рассказала Магали Хомс, директор фестиваля FLIC.

Кроме того, все участники ярмарки издателей Фестиваля детской и юношеской литературы и искусства FLIC познакомятся с деятельностью Книжного Арсенала и профессиональной программой "Литература на экспорт", где смогут узнать об украинском книжном рынке.

"Для Книжного Арсенала это сотрудничество - продолжение вектора, заданного программой "Литература на экспорт". Мы рады этой возможности представить укрдетлит международному сообществу на такой креативной и известной площадке. Сотрудничество между Книжным Арсеналом и FLIC начинается в сложный год, но тем более ценны партнерские связи, тем смелее думаем о перспективных совместных проектах в будущем", - отметила Юлия Козловец, координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал".

Справка

Фестиваль детской и юношеской литературы и искусств FLIC – это проект, направленный на популяризацию чтения и формирование литературного вкуса.

Более 10 лет исследует и практикует различные способы восприятия литературы, привлекая к этому всех сопровождающих детей и молодежь на пути литературных открытий.

Организатор фестиваля – некоммерческая организация Tantágora.

10 сентября стало известно, что проект Украинская книжная полочка функционирует уже в 18 странах, среди которых страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а вскоре книги для украинских детей появятся и в Африке.

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