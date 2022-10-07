"Литература на экспорт" от Книжного Арсенала: издатели из Украины присоединились к ярмарке детской книги Испании
Украинские издатели, участники профессиональной программы Книжного Арсенала "Литература на экспорт", примут участие в ярмарке издателей Фестиваля детской и юношеской литературы и искусств FLIC
Об этом сообщили на сайте Книжного Арсенала.
Стало известно, какие 11 украинских издательств примут участие в ярмарке, а именно: #книголав, "Vivat", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", "Каламар", "Крокус" , "Маміно", "Портал", "Ранок", "Час маайстрів" и "Чорні вівці".
Издатели примут участие через доступ к онлайн-платформе фестиваля, а одно из издательств посетит ярмарку.
Доступ к онлайн-платформе позволит им организовать B2B-переговоры с издателями и иллюстраторами из Испании и издателями из других стран, а также презентовать свои издательства и каталоги прав.
"От имени FLIC мы хотим поддержать всю команду Международного фестиваля «Книжный Арсенал» и начать те направления сотрудничества, которые в это тревожное время усилят голос и видимость в мире украинской литературной культуры. Таким образом, мы хотим дать начало будущему сотрудничеству, что будет способствовать популяризации украинской литературы для детей и подростков, и наоборот", - рассказала Магали Хомс, директор фестиваля FLIC.
Кроме того, все участники ярмарки издателей Фестиваля детской и юношеской литературы и искусства FLIC познакомятся с деятельностью Книжного Арсенала и профессиональной программой "Литература на экспорт", где смогут узнать об украинском книжном рынке.
"Для Книжного Арсенала это сотрудничество - продолжение вектора, заданного программой "Литература на экспорт". Мы рады этой возможности представить укрдетлит международному сообществу на такой креативной и известной площадке. Сотрудничество между Книжным Арсеналом и FLIC начинается в сложный год, но тем более ценны партнерские связи, тем смелее думаем о перспективных совместных проектах в будущем", - отметила Юлия Козловец, координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал".
Справка
Фестиваль детской и юношеской литературы и искусств FLIC – это проект, направленный на популяризацию чтения и формирование литературного вкуса.
Более 10 лет исследует и практикует различные способы восприятия литературы, привлекая к этому всех сопровождающих детей и молодежь на пути литературных открытий.
Организатор фестиваля – некоммерческая организация Tantágora.
- 10 сентября стало известно, что проект Украинская книжная полочка функционирует уже в 18 странах, среди которых страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а вскоре книги для украинских детей появятся и в Африке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.03
- Актуальное
- Важное