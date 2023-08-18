Лисовый призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они устали из-за ночных тревог
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый просит, если ребенок из-за ночных тревог не выспался и устал, то не стоит заставлять его идти на первый урок
Об этом Лисовый написал в Facebook.
"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже", - пишет министр и добавляет, что это можно сделать благодаря платформе Всеукраинской школы онлайн.
Лисовый отметил, что ребенку, который не смог написать самостоятельную или контрольную работу, нужно дать шанс сделать это позже.
"Нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым тоже сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что уж говорить о школьниках", - отметил Лесной.
Кроме того, если учитель ведет онлайн-урок и у него началась тревога, а у детей – нет, то он должен прервать занятия и идти в укрытие, если есть возможность продолжить обучение из укрытия – это хорошо: "Безопасность – превыше всего".
По словам министра, ментальное здоровье школьников и учителей важнее, чем оценки и правила.
- Педагоги обновляют дисциплину "Защита Украины", которая будет включать больше практики, знаний и жизненно необходимых умений. Предмет будут преподавать по новой методике.
- Также, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, минная безопасность будет включена в школьную программу "Здоровье, безопасность и благополучие" как обязательный компонент.
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