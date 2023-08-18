Об этом Лисовый написал в Facebook.

"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже", - пишет министр и добавляет, что это можно сделать благодаря платформе Всеукраинской школы онлайн.

Лисовый отметил, что ребенку, который не смог написать самостоятельную или контрольную работу, нужно дать шанс сделать это позже.

"Нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым тоже сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что уж говорить о школьниках", - отметил Лесной.

Кроме того, если учитель ведет онлайн-урок и у него началась тревога, а у детей – нет, то он должен прервать занятия и идти в укрытие, если есть возможность продолжить обучение из укрытия – это хорошо: "Безопасность – превыше всего".

По словам министра, ментальное здоровье школьников и учителей важнее, чем оценки и правила.