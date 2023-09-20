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Лисовый: около полумиллиона украинских школьников в этом году удалось вернуть за парты

20 сентября, 2023 среда
10:55
Общество

Приблизительно 500 тысяч украинских детей в этом году вернулись за школьные партии, где они продолжают аудиторную учебу, однако недостаток укрытий остается проблемой

Об этом сообщает в телемарафоне министр образования и науки Оксен Лисовый.

"В этом учебном году нам удалось вернуть за парты около полумиллиона детей. Так мы и планировали. Но первая задача, которую мы ставили перед собой, от президента Украины до директоров школ - это безопасность детей. К сожалению, далеко не все регионы могут вывести сегодня детей в аудиторное обучение", - сказал Лисовый.

Министр отметил важность аудиторного обучения, потому что это помогает восстановить образовательный уровень и качество после потерь.

Сейчас 40% детей в Украине ходят в школу в две смены, 30% – в комбинированном формате и 25% – учатся онлайн.

Лисовый объяснил, что одно из препятствий для возвращения детей в стены учебных заведений - это нехватка укрытий, и такие области, как Харьковская и Запорожская, не могут обеспечить безопасность ученикам, даже если укрытия есть, потому что ракеты летят слишком быстро.

По его словам, государство продолжает строить укрытия в школах. В этом году на это выделили 1,5 млрд. грн. субвенций, а в следующем году бюджет на образование будет достаточно положительным, добавил министр. В госбюджете на следующий год запланировано 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учебных заведениях.

"Поэтому я надеюсь, что нам удастся вывести за парты еще больше детей, чем в этом году", – отметил Лисовый.

  • В новом учебном году, который начался 1 сентября, всех участников образовательного процесса ожидал ряд изменений и нововведений .
  • Министр рассказывал, что органы управления образованием и школы обеспечивают обучение по любой из форм по требованию родителей или представителей ребенка.
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