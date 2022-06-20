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Главная война с Россией Лисичанск под постоянными обстрелами, угроза для жителей и попытки перерезать стратегическую трассу Лисичанск - Бахмут
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Лисичанск под постоянными обстрелами, угроза для жителей и попытки перерезать стратегическую трассу Лисичанск - Бахмут

20 июня, 2022 понедельник
11:00
война с Россией

О ситуации в Луганской области будет говорить военный волонтер Артем Фисун

В понедельник, 20 июня, в 11:00, в программе "Волонтеры и война" журналистка Кристина Парубий и военный волонтер Артем Фисун будут говорить о ситуации в Луганской области. Накануне Артем вернулся из области и знает о гуманитарной ситуации, как люди выживают на прифронтовых территориях под постоянными обстрелами. Куда удается доехать и сколько людей остается. Кроме того расскажет о дороге жизни Лисичанск - Бахмут, по которой все поставки для украинских военных. Ранее россияне ее постоянно обстреливали. Обо всем этом в программе "Волонтеры и война" с Кристиной Парубий.

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