Лисичанск пережил горячую ночь, эвакуация происходит каждый день, - руководитель городской ВГА

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Ночь прошла очень тяжело, были мощные обстрелы. Разрушен ряд домов, попали по детским садам и мощно по школе. Ночь прошла очень горячо", - сообщил руководитель городской ВГА.



Александр Заика отметил продолжение эвакуации независимо от того, что желающих мало.



"Вчера (27 апреля, - ред.) вывезли 30 человек и 20 из Рубежного. Эвакуировали из Белогоровки около 49 жителей, из них 8 детей, там были обстрелы, но справились. Ситуация крайне тяжелая, мощно обстреливают уже близлежащие населенные пункты. Очень сложно в Новодружеске, летит все, что у них есть", - отметил Заика.



Руководитель городской ВГА подчеркнул, что эвакуация происходит каждый день, несмотря на сложности.

27 апреля в результате мощных обстрелов в Луганской области было разрушено 13 домов в Лисичанске, еще 10 - в Попасной. Есть погибшие и раненые.