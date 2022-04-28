Лисичанск пережил горячую ночь, эвакуация происходит каждый день, - руководитель городской ВГА
Руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика сообщил о мощных ночных обстрелах в городе, разрушениях инфраструктуры города и продолжении эвакуации людей
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ночь прошла очень тяжело, были мощные обстрелы. Разрушен ряд домов, попали по детским садам и мощно по школе. Ночь прошла очень горячо", - сообщил руководитель городской ВГА.
Александр Заика отметил продолжение эвакуации независимо от того, что желающих мало.
"Вчера (27 апреля, - ред.) вывезли 30 человек и 20 из Рубежного. Эвакуировали из Белогоровки около 49 жителей, из них 8 детей, там были обстрелы, но справились. Ситуация крайне тяжелая, мощно обстреливают уже близлежащие населенные пункты. Очень сложно в Новодружеске, летит все, что у них есть", - отметил Заика.
Руководитель городской ВГА подчеркнул, что эвакуация происходит каждый день, несмотря на сложности.
- 27 апреля в результате мощных обстрелов в Луганской области было разрушено 13 домов в Лисичанске, еще 10 - в Попасной. Есть погибшие и раненые.
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