Лисичанск не окружен. Нацгвардия отрицает слова Кадырова

Об этом передает Укринформ со ссылкой слова представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука.

Музычук уточнил, что сейчас возле города Лисичанска Луганской области идут ожесточенные бои, но сам город не оцеплен, он под контролем украинских войск.

"За последние несколько дней, как показывает информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и Харьковщине. Также на Славянском направлении противник проводит попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", - отметил представитель Нацгвардии.

По его словам, враг пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, существует большая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности приграничные Сумщины и Черниговщины.

Кроме того, представитель Нацгвардии проинформировал, что и Нацполиция, и НГУ проводят много мероприятий для того, чтобы укрепить украинские пограничные регионы, в частности участок границы с Беларусью.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал заявление своего полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в котором заявляется о полном окружении Лисичанска "союзными войсками".

Как заявил Кадыров, в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Украинским войскам вроде бы некуда отступать, все въезды и выезды из Лисичанска заблокированы. По его словам, оцепление настолько плотное, что его не удастся прорвать.

Он также добавил , что весь город прошли с боем подразделения "Второго корпуса" народной милиции "ЛНР" под командованием его председателя Апты Алаудинова.

На Донетчине россияне за сутки обстреляли 58 объектов, в том числе 43 дома, убиты и ранены. Оккупанты применили авиацию, ракеты зенитного ракетного комплекса "С-300", "грады", "ураганы", "смерчи" и артиллерию. Они целенаправленно били по жилому сектору.

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