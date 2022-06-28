Лисичанск находится под постоянными обстрелами, враг ищет участки для прорыва, - руководитель ВА Горской громады Бабченко
Алексей Бабченко, руководитель военной администрации Горской громады, рассказал, что враг продолжает активные наступательные действия и пытается путем поражения подавить нашу оборону
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
В настоящее время ситуация очень тяжелая. Враг продолжает активные наступательные действия. В течение суток были артиллерийские и авиационные обстрелы, противник пытается путем поражения подавить нашу оборону. Очень опасный участок сейчас – южные окрестности Лисичанска, направление от Горской громады, там географически и фортификационно сложно будет держать оборону", – отметил руководитель ВА Горской громады.
Алексей Бабченко отметил, что линия фронта идет по линии реки Северский Донец, которая является естественным фортификационным укреплением, где враг пытался проводить форсирование и не раз оставлял там технику и свой личный состав.
"Ситуация угрожающая также и по Северскому направлению, потому что противник постоянно применяет авиационное поражение как наших дорог, так и передовых позиций. Лисичанск находится под постоянными обстрелами. Противник нащупывает участки для прорыва, но пока успеха не имеет. Надо уделить внимание Горскому и Попаснянскому. направлениям", – подчеркнул руководитель ВА .
Бабченко добавил, что тактика врага заключается в уничтожении городов, как это было с Рубежным, Попасной, Тошковкой, Новотышковкой. То же сейчас происходит и с Лисичанском, который подвергается постоянным артиллерийским и авиационным обстрелам.
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