Лисичанск находится под постоянными обстрелами, враг ищет участки для прорыва, - руководитель ВА Горской громады Бабченко

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



В настоящее время ситуация очень тяжелая. Враг продолжает активные наступательные действия. В течение суток были артиллерийские и авиационные обстрелы, противник пытается путем поражения подавить нашу оборону. Очень опасный участок сейчас – южные окрестности Лисичанска, направление от Горской громады, там географически и фортификационно сложно будет держать оборону", – отметил руководитель ВА Горской громады.



Алексей Бабченко отметил, что линия фронта идет по линии реки Северский Донец, которая является естественным фортификационным укреплением, где враг пытался проводить форсирование и не раз оставлял там технику и свой личный состав.



"Ситуация угрожающая также и по Северскому направлению, потому что противник постоянно применяет авиационное поражение как наших дорог, так и передовых позиций. Лисичанск находится под постоянными обстрелами. Противник нащупывает участки для прорыва, но пока успеха не имеет. Надо уделить внимание Горскому и Попаснянскому. направлениям", – подчеркнул руководитель ВА .



Бабченко добавил, что тактика врага заключается в уничтожении городов, как это было с Рубежным, Попасной, Тошковкой, Новотышковкой. То же сейчас происходит и с Лисичанском, который подвергается постоянным артиллерийским и авиационным обстрелам.

27 июня российские оккупанты обстреляли толпу мирных жителей, когда те пришли набирать техническую воду в цистерну.

Также Генштаб ВСУ информировал, что при поддержке артиллерии россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга.

Институт исследования войны (ISW) сообщил , что российские войска продвинулись юго-западнее Лисичанска, но пока не сумели полностью отрезать город.

28 июня Генштаб ВСУ передавал, что войска РФ ведут штурмовые действия по направлениям Волчеяровка – Лисичанский НПЗ