Лисичанск из-за обстрелов остался без газа

Об этом говорится в сообщении компании.



"Ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. Лисичанскгаз (подразделение Луганскгаза) принял решение перекрыть газовые сети", - указал "Оператор ГТС".



По состоянию на 13:00 среды из-за боевых действий приостановлена работа 38 из 1389 газораспределительных станций.

Газоснабжение отсутствует для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, которые получали газ через эти станции.

ОГТСУ прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа во всех регионах.



Напомним, кафиры обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске.