Лисичанск из-за обстрелов остался без газа
Оккупанты во время обстрелов повредили сети газоснабжения в Лисичанске, что на Луганщине, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины"
Об этом говорится в сообщении компании.
"Ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. Лисичанскгаз (подразделение Луганскгаза) принял решение перекрыть газовые сети", - указал "Оператор ГТС".
По состоянию на 13:00 среды из-за боевых действий приостановлена работа 38 из 1389 газораспределительных станций.
Газоснабжение отсутствует для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, которые получали газ через эти станции.
ОГТСУ прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа во всех регионах.
Напомним, кафиры обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске.
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