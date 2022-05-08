Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате вражеского авиаудара
В результате вражеских обстрелов на Луганщине оборвались линии электропоэредачи, из-за этого обесточены Лисичанск и Северодонецк
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет поставлено в известность отдельно. Однако вновь имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ", – написал он.
В результате обрыва линии электропередач без света сначала остался Лисичанск, а впоследствии – и Северодонецк.
В ОВА уверяют, что аварийная бригада отправится на обследование, как только ситуация с опасностью позволит.
Напомним, на 6 мая вражеские обстрелы держали Лисичанск в сложной ситуации. Туда организован постоянный подвоз воды и гуманитарной помощи, потому что люди остаются в Лисичанске, хотя эвакуация происходит каждый день.
По состоянию на 4 мая из Северодонецка и Лисичанска было успешно эвакуировано 29 местных жителей.
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Фото: reuters
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