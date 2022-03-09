Лишить тренерской лицензии, государственных наград и вычеркнуть из истории сборной: в УАФ собираются ввести санкции против Тимощука

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.



Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры Анатолием Тимощуком.



"С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не прекратил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время когда другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором он наносит вред имиджу украинского футбола и нарушает Кодекс этики и честной игры УАФ", - говорится в заявлении.



Комитет по этике и честной игре обратится в КДК УАФ со следующими предложениями:

лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выиграл с россиянами Кубок УЕФА.

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.

Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.

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