Лишить тренерской лицензии, государственных наград и вычеркнуть из истории сборной: в УАФ собираются ввести санкции против Тимощука
Украинская ассоциация футбола намерена ввести санкции против экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, который молча продолжает работать в питерском "Зените"
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры Анатолием Тимощуком.
"С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не прекратил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время когда другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором он наносит вред имиджу украинского футбола и нарушает Кодекс этики и честной игры УАФ", - говорится в заявлении.
Комитет по этике и честной игре обратится в КДК УАФ со следующими предложениями:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного питерского тренера "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выиграл с россиянами Кубок УЕФА.
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке национальной команды.
Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.
- В 2017 году стало известно, что Анатолий Тимощук, бывший капитан сборной Украины по футболу, 9 мая почтил память жертв "Великой отечественной войны" с георгиевской лентой в Питере.
- В 2019 году против украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука возбудили уголовные дела в Германии.
- 1 ноября этого года экс-жена Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что бывший капитан сборной Украины вывез в Россию икон на 10 млн евро .
- 5 марта стало известно, что Анатолий Тимощук не будет платить алименты из-за санкций против России.
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