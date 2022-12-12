"Лишит граждан влияния на застройщиков". Движение ЧЕСТНО призвало не спешить с принятием градостроительной реформы

Об этом движение ЧЕСТНО сообщает в Facebook.

"Движение ЧЕСТНО требует от парламентариев не торопиться с принятием градостроительной реформы и качественно поработать над замечаниями стейкхолдеров. Один из самых больших рисков: граждане не будут иметь никакого влияния на то, что и как строят застройщики, а частный контроль даст застройщикам возможность контролировать самих себя", – говорится в сообщении.

Согласно информации движения ЧЕСТНО, необходимость учесть предложения всех заинтересованных сторон подчеркивают СМИ и ряд членов профильного комитета, в том числе представители "Слуги Народа".

"Противоречивый законопроект уже стоит в предварительной повестке дня ближайшей сессии. Без должного обсуждения предложений стейкхолдеров Движение ЧЕСТНО считает нецелесообразным поддерживать этот законопроект. Голосование будет считаться маркерным. По его результатам информация о голосовании будет добавлена каждому народному депутату в его профиль на ПолитХаб", - сообщили в организации.

1 декабря Верховная Рада должна была рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" во втором чтении, однако парламент снял его с рассмотрения.

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