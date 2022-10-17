Об этом в эфире Эспрессо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Что продемонстрировала последняя резолюция Генассамблеи ООН по псевдореферендуму? Это может стать поворотным моментом в истории ООН. Она собрала значительное большее количество стран, чем нужно, чтобы через Генеральную ассамблею проводить решения, которые не может принять Совет Безопасности ООН. Для России и ее сателлитов - это четкий сигнал - "Еще немного и вы будете иметь решения, которых вы боитесь из-за ГА", - отметил Огрызко.

Он подчеркнул, что для Украины есть потенциально положительный момент.

"Нам надо ставить вопрос о том, что Россия является членом ООН незаконно и приобрела это не членство не правовым способом. Не согласно Уставу ООН, а обманным путем. Если бы наша страна, США, цивилизованный мир работали с членами ООН, задали бы вопрос, что Россию на первом этапе лишить полномочий. Это вполне нормальная история и это то, что может быть прологом для дальнейших действий. Это уже была бы колоссальная победа, которая открыла бы дверь для дальнейшего движения - исключение РФ из самой организации. Здесь есть хорошая динамика, ее нужно не упустить, а продолжить работать в этом направлении. Я думаю, что подавляющее большинство стран-членов не хотело бы оказаться на месте Украины, именно это нужно использовать, чтобы показать - либо мы работаем вместе и организация является живой, либо действительно нужно искать ей замену", - подытожил экс-министр.