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Лишение Коломойского гражданства Украины значительно усложнит его передачу США, - политолог Цыбулько

6 октября, 2023 пятница
21:35
Общество

Политолог Владимир Цыбулько считает, что лишение Коломойского гражданства Украины значительно усложняет возможность его передачи США

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"У меня такое впечатление, что Коломойскому выгоднее сесть за решетку в Украине, чтобы не попасть в тюрьму в США. Поскольку, начиная от первой инстанции, гражданство Коломойского не было до конца выяснено. В конце концов, если он действительно лишен гражданства Украины, то это очень сильно обостряет перспективу его передачи США. Поэтому мне кажется, что идея спрятать Коломойского от НАБУ в следственном изоляторе СБУ была выполнена не безупречно, что привело к окончательному выяснению его гражданства", - пояснил Цыбулько.

Политолог подчеркнул, что в деле Коломойского возникает немало вопросов к власти.

"Возникает вопрос тогда к власти. Ведь, если Коломойский не гражданин Украины, то он должен каждые 90 дней пересекать государственную границу. Этого явно не делалось в предыдущие годы, когда он был лишен гражданства. Также, если действительно у Коломойского нет украинского гражданства, то это создает новую реальность для тех, кто придумал всю эту историю с ним", – добавил он.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой является связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления Укрнафты; бывшая заместительница руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставки нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что в материалах дела о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.

Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрания Коломойскому меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили до 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам, бывшим работникам банковского учреждения, сообщили о новом подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября по материалам НАБУ на 48 часов были арестованы активы Коломойского.

15 сентября СБУ проинформировала , что Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении относительно незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Позже Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Игорю Коломойскому с почти 510 млн грн. до 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

В понедельник, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде прошло заседание по делу олигарха Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.

Росфинмониторинг 2 октября внес бизнесмена Игоря Коломойского в список террористов и экстремистов.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Коломойскому

Криминал
Украина
Игорь Коломойский
США
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